Le championnat d’Algérie d’aviron en salle, prévu initialement en Janvier dernier, aura finalement lieu les 04 et 05 Mars 2022 au niveau du Palais des Sports ''Hamou Boutlelis'' à Oran, a indiqué mardi la Fédération algérienne des sociétés d’aviron et canoë-kayak. Organisée en collaboration avec la Ligue oranaise de la discipline, cette compétition constitue le premier événement de l’année 2022 dans le cadre du programme de la fédération en question, a-t-on souligné. Il s’agira aussi d’un rendez-vous retenu par les organisateurs de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM), prévue l’été prochain à Oran, pour tester leurs capacités en matière d’organisation, vu que ce championnat est également inscrit dans le programme des compétitions expérimentales (Test-Events) en prévision des JM, avait souligné, dans une précédente déclaration à l’APS, le président de la Ligue oranaise d’aviron, Houari Mehala.

La salle «Hamou Boutlelis», qui a fait peau neuve en perspective de la messe sportive méditerranéenne, a déjà abrité deux compétitions tests depuis sa réouverture, à savoir, la super-coupe d’Algérie de handball et le championnat national de lutte associée, rappelle-t-on.

L’aviron algérien s’est distingué, lundi, sur l’échelle internationale grâce au rameur Sid Ali Boudina qui a pris la deuxième place de l'épreuve de 2000 mètres poids léger (seniors/messieurs) lors des championnats de France 2022 d’aviron en salle. Boudina a terminé la course en 6m14 sec, un temps qui le place à la 2e place de l'épreuve qui a vu la participation de vingt-six autres concurrents: vingt-cinq français et un américain, en l'occurrence Chakmakjian Samuel.