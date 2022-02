L'exposition à des phtalates dès la petite enfance serait associée à des troubles de la thyroïde chez petites filles de 3 ans, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Environment International. Les phtalates, une classe de produits chimiques considérés comme perturbateurs endocriniens sont largement utilisés dans les produits de consommation, les jouets en plastique, les matériaux de construction ménagers et les shampooings. Les chercheurs de la Mailman School of Public Health aux Etats-Unis ont mené cette étude pour évaluer le lien entre l'exposition aux phtalates et la fonction thyroïdienne chez les enfants au fil du temps. Ils ont mesuré cinq phtalates, et deux hormones thyroïdiennes ont été recueillies auprès de 229 femmes pendant leur grossesse et 229 enfants de 3 ans.

Chez les filles, des niveaux inférieurs de la thyroxine active une hormone de la thyroïde étaient associés à la présence de métabolites de phtalate de mono-n-butyle (MnBP), phtalate de mono-2-isobutyle (MiBP), phtalate de monobenzyle (MBzP), et phtalate de monoéthyle (MEP). «La thyroïde agit comme contrôleur principal du développement du cerveau», explique l'auteur principal Pam Factor-Litvak, professeur d'épidémiologie à l'école Mailman. "Les hormones thyroïdiennes fixent le calendrier, et si elles n'ont pas le bon taux , il peut y avoir des conséquences ultérieures dans le cerveau. Les perturbations de la thyroïde que nous voyons dans cette étude, pourraient expliquer certains des problèmes cognitifs chez les enfants exposés aux phtalates. Comme pour le plomb, même de faibles expositions peuvent faire une grande différence ». «Les parents de jeunes enfants devraient éviter d'utiliser des produits contenant des phtalates tels que des shampooings, des vernis à ongles et du revêtement de sol en vinyle», rappelle Pam Factor-Litvak.