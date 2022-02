Un Français sur dix souffre d'un mauvais fonctionnement de sa thyroïde. Parmi eux, certains sont

sous Levothyrox®, un médicament dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. L'occasion de revenir

sur les troubles de la thyroïde et sur les différents traitements possibles.

L'été dernier, un médicament jusqu'alors inconnu du grand public a fait la une de l'actualité. Suite à une modification de formulation par le fabricant, le Levothyrox® a provoqué chez certains patients des effets secondaires désagréables. À cette occasion, on a appris que 3 millions de Français prennent quotidiennement ce médicament. Mais à quoi sert-il? Le Levothyrox® est l'un des noms commerciaux de la lévothyroxine, hormone de synthèse et copie de la thyroxine, l'une des hormones produites naturellement par la thyroïde. Il s'agit d'un traitement substitutif principalement utilisé pour pallier l'hypothyroïdie, c'est-à-dire le ralentissement du fonctionnement de la thyroïde.

UNE GLANDE VITALE

Cette petite glande d'une vingtaine de grammes située dans la gorge, juste sous la pomme d'Adam, a beau être discrète, elle n'en est pas moins vitale.

À partir de l'iode de l'alimentation, elle fabrique des hormones (thyroxine, ou T4, et triiodothyronine, ou T3) aidant à réguler la fréquence cardiaque, la température corporelle, la glycémie, le sommeil, l'humeur ou le poids. Chez la femme enceinte, elle joue un rôle essentiel dans le développement cérébral du bébé. Chez l'enfant, elle participe à la croissance et, chez l'adolescent, elle intervient dans le déclenchement de la puberté.

DES DOSAGES ULTRAPRÉCIS

Si la quantité d'hormones T3 et T4 peut être dosée par une simple prise de sang, le dosage de la TSH, produite par l'hypophyse, est l'examen le plus courant. Cette hormone reflète le fonctionnement de la glande (voir ci-contre) et s'avère plus fiable pour repérer d'éventuels dérèglements.

Normalement, la TSH oscille entre 0,4 et 4 mUI/l (milli-unités internationales par litre de sang), mais cette fourchette est seulement indicative, car elle peut varier d'une personne à l'autre et même d'un jour à l'autre chez une même personne. Il faut également s'assurer que la maladie est bien liée à la thyroïde, et non à l'hypophyse elle-même.

Ces précautions prises, on considère que, si le taux de TSH est au-dessus de la moyenne, c'est que la thyroïde a des faiblesses. S'il est en dessous (et même parfois indétectable), c'est au contraire que la thyroïde s'est emballée.

LA RÉGULATION DES HORMONES THYROÏDIENNES

Un système en boucle

Le fonctionnement de la thyroïde est sous le contrôle d'une glande située à la base du crâne, l'hypophyse, elle-même régulée par une glande du cerveau, l'hypothalamus. Normalement, tout fonctionne en harmonie. Mais quand un déséquilibre s'installe, en plus ou en moins, des signes cliniques apparaissent.

1. Stimulation

Quand le taux d'hormones thyroïdiennes dans le sang baisse, l'hypophyse envoie une hormone qui stimule la thyroïde, la thyréostimuline (TSH).

2. Production

La glande fabrique des hormones thyroïdiennes. Pour cela, elle a besoin d'iode.

3. Diminution

Quand le taux d'hormones est satisfaisant, la thyroïde envoie un signal au cerveau pour calmer la production de TSH.

LES DEUX DÉSÉQUILIBRES FRÉQUENTS

Hypothyroïdie, la glande fonctionne au ralenti

Les Symptômes

•Fatigue

•Frilosité

•Prise de poids modérée

•Signes de dépression

•Ralentissement du rythme cardiaque

•Constipation

•Crampes

•Vertiges

•Diminution de la soif

•Diminution de la libido

•Infertilité

Quels traitements?

•Levothyroxine

Pour pallier le manque d'hormones thyroïdiennes, et en particulier celui de thyroxine, il faut prendre de la lévothyroxine (c'est le fameux Levothyrox®...). Elle sera transformée ensuite en T3 par l'organisme lui-même, en fonction de ses besoins.

Hyperthyroïdie;

la glande fonctionne en sur-régime

Les symptômes

•Amaigrissement malgré un appétit augmenté

•Fonte musculaire

•Augmentation du rythme cardiaque

• Sensation d'avoir toujours chaud

•Sudation importante

•Irritabilité

•Diarrhée

•Yeux exorbités

•Tremblements des doigts

•Extrême intolérance au stress

Quels traitements?

•Antithyroïdiens de synthèse. Ces médicaments sont parfois associés à des bêtabloquants pour ralentir le rythme cardiaque. Le traitement s'étale sur une période qui varie de 6 à 18 mois.

•Iode radioactif

Il peut être prescrit en cas de contre-indication aux médicaments ou dans certaines formes d'hyperthyroïdie. Capté par les cellules de la glande, l'iode «trompe» la thyroïde, qui arrête alors la production.

•Ablation de la thyroïde

Elle est envisagée en cas d'hyperthyroïdie récidivante ou de goitre volumineux. Elle nécessite alors de prendre des hormones thyroïdiennes à vie.

INFOS PRATIQUES

Garder sa thyroïde en forme... avec des aliments riches en iode

D'après l'étude Inca2 sur les habitudes nutritionnelles des Français, la consommation moyenne d'iode se situe à 126 µg/j, soit un peu en dessous des apports journaliers conseillés (150 µg/j). Mise en ligne par l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire), la table Ciqual* permet de savoir quels sont les aliments qui en contiennent le plus. Pour l'iode, ce sont les algues déshydratées qui arrivent en première position. Sans surprise, elles sont suivies d'autres produits de la mer : sel iodé, foie de morue, calmar et poissons comme le saumon, le maquereau, l'églefin et le haddock.

En arrêtant la cigarette

La fumée de tabac contient des thiocyanates, des molécules qui perturbent le fonctionnement de la thyroïde. L'hyperthyroïdie est ainsi plus fréquente chez les fumeurs, et ses symptômes sont plus marqués : le risque de présenter une exophtalmie (yeux exorbités) est aussi plus élevé chez eux.

La cigarette peut également perturber l'action des médicaments prescrits dans les troubles thyroïdiens. Mieux vaut donc arrêter de fumer. Pour y parvenir, ne pas hésiter pas à se faire aider par son pharma­cien, son médecin ou un addictologue dans une consultation antitabac.

QUI FAUT-IL CONSULTER?

• Un médecin généraliste

Palpation d'une grosseur au niveau la gorge, fatigue, modification du transit intestinal ou de l'appétit, amaigrissement ou prise de poids, frilosité ou difficultés à supporter la chaleur, dépression ou irritabilité... c'est peut-être le signe d'un trouble de la thyroïde. Il faut en parler à son médecin traitant, qui prescrira si besoin un bilan thyroïdien.

• Un endocrinologue

C'est le spécialiste des hormones. Le médecin généraliste lui adresse son patient s'il le juge nécessaire.

• Un cardiologue

Si les troubles thyroïdiens ont des conséquences sur le cœur : palpitations, rythme cardiaque lent...

• Un ophtalmologiste

En cas d'hyperthyroïdie accompagnée de problèmes oculaires.