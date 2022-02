La chirurgie est efficace, que le nodule soit toxique ou cancéreux. Les tumeurs de la thyroïde sont ainsi parmi les cancers de meilleur pronostic, avec des taux de survie de plus de 80%.

Entre 1980 et 2012, le nombre de nouveaux cas de cancers de la thyroïde a augmenté de 5% par an. Selon les dernières données de l'Institut national du cancer, il touche aujourd'hui plus de 8200 personnes chaque année, une femme dans 3 cas sur 4. Mais il fait partie des cancers dont on a le plus de chance de guérir. Dix ans ans après la maladie, 81% des hommes touchés et 92% des femmes ont survécu. L'option thérapeutique qui sauve tant de vie, c'est la chirurgie. Mais il faut d'abord identifier la tumeur. Il s'agit souvent d'un nodule repéré à l'échographie qui, contrairement au nodule toxique des hyperthyroïdiens, ne produit pas d'hormones mais grossit de façon incontrôlée. Pour analyser les cellules du nodule et déterminer leur nature bénigne (nodule toxique) ou cancéreuse (nodule tumoral), une cytoponction (un prélèvement au moyen d'une fine aiguille) est réalisée.

UNE PARTIE OU TOUTE LA GLANDE EST RETIRÉE

-Un seul lobe de la thyroïde est retiré en cas de nodule toxique localisé ou d'une petite tumeur.

-Toute la glande est enlevée (thyroidectomie totale) s'il s'agit de traiter un goitre rempli de nodules toxiques ou une tumeur diffuse. Les ganglions situés dans le cou du côté de la tumeur sont également retirés pour limiter le risque de récidive. L'incision est pratiquée horizontalement par le chirurgien dans un pli de la peau du cou pour limiter la visibilité de la cicatrice. La thyroïde étant située à proximité de nerfs, de vaisseaux sanguins et des cordes vocales, il n'est pas possible d'enlever complètement tout le tissu thyroïdien. Si cela n'a pas d'importance en cas d'opération pour nodules toxiques, c'est problématique en cas de cancer car les quelques cellules restantes pourraient être le point de départ d'une récidive. Un traitement par iode radioactif est donc proposé pour finir de détruire la thyroïde. Cette irathérapie administrée à plus forte dose que le traitement radioactif utilisé contre l'hyperthyroïdie nécessite une hospitalisation de quelques jours dans une chambre aux murs en plomb pour éviter l'irradiation des soignants et des proches.

ON PEUT VIVRE SANS THYROÏDE

On peut tout à fait vivre sans thyroïde, en revanche, impossible de se passer des hormones thyroïdiennes. Il est donc indispensable de substituer la thyroïde, par la lévothyroxine, comme chez les malades hypothyroïdiens. Il est généralement plus facile d'équilibrer une personne à qui on a enlevé toute la thyroïde car quand il en reste une moitié, il peut y avoir un conflit entre les hormones apportées sous forme de médicament et celles qui sont encore sécrétées. Les complications les plus courantes d'une ablation de la thyroïde sont des fourmillements ressentis dans les mains et les pieds et des troubles de la voix devenue rauque, essoufflée et fatigable. Les fourmillements témoignent d'une perturbation des glandes parathyroïdes responsables d'une baisse du taux de calcium dans le sang. Mais celle-ci est le plus généralement transitoire et tout rentre dans l'ordre en quelques mois. De la même façon, les cordes vocales sont censées retrouver leur fonctionnement quasi normal et des séances d'orthophonie sont souvent proposées pour y parvenir.