La conservation des forêts de Sétif a lancé une expérience de plantation du pistachier d’Alep dans plusieurs exploitations agricoles du Nord et du Sud de la wilaya dans une première initiative du genre dans la région, a-t-on appris lundi de cette conservation. Trois (3) stations expérimentales situées dans les communes d’Ain Azel, Mezloug (Sud de la wilaya) et de Dehamcha (Nord-est) ont été choisies pour l’expérience de plantation de cet arbre résistant à la sécheresse avec une moyenne de 150 pistachiers par station, a précisé à l’APS le conservateur de wilaya des forêts, Abdelhafid Hamchi. L’objectif de l’opération menée dans le cadre du programme de développement rural est de diversifier le couvert végétal de la région en vue de sa généralisation à l’avenir, a indiqué le même responsable qui a souligné que le pistachier est une espèce particulièrement adaptée aux régions arides et connue pour sa forte résistance à la sécheresse et son adaptation à la majorité des sols. Il sera également procédé dans le cadre de la même opération à la plantation de Paulownia pour la première f ois dans la wilaya, selon le même responsable qui a ajouté que cette initiative vise à tester l’adaptation au climat de la région de cet arbre également très résistant à la sécheresse. Au total, 150 arbres de cette espèce ont été ainsi plantés dans la station d’Ain Azel et autant dans celle de Dehamcha en attendant la poursuite de l’opération dans la station de Mezloug dans les prochains jours, a-t-on précisé. De vastes actions de reboisement sont effectuées à travers le territoire de la wilaya de Sétif dans le cadre de la campagne nationale de reboisement et devront concerner d’ici le 21 mars 23 sites répartis sur 20 communes, selon la conservation des forêts. L’objectif est de planter 100.000 arbustes de sorte à contribuer à la régénération des aires forestières dévastées par les incendies et à diffuser la culture écologique notamment parmi les enfants, est-il noté.