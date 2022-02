Plus de 1.440 foyers, situés dans des zones isolées de l'ouest de Tipasa, ont été raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel, a-t-on appris, lundi, auprès des services de la wilaya. Il s’agit du raccordement de 710 foyers relevant de quartiers isolés de la daïra de Cherchell (Ouest) au réseau de gaz naturel, en application des programmes de désenclavement et d'amélioration du cadre de vie du citoyen, a ajouté la même source, citant parmi les quartiers bénéficiaires, la cité Belaàskar. La même opération a, également, profité à 735 foyers des hauteurs de la commune montagneuse d'Aghbal, dont notamment les cités Soulaya, Belaàfia, Chehafa, Haddadou et Kheir Ennas, des ensembles d’habitations mitoyens au siège de commune, et dont les habitants ont pendant longtemps revendiqué leur raccordement au gaz naturel. Quelque 127 autres foyers, répartis sur 12 villages des hauteurs de la même commune d'Aghbal, à l'ouest de Cherchell, ont, aussi, bénéficié d’un raccordement au réseau de gaz naturel. Un fait de nature à contribuer à l’amélioration des conditions de vie des habitants de ces zon es enregistrant un froid glacial en saison hivernale. En procédant à la mise en service de ce réseau de gaz, le wali de Tipasa, Boussetta Aboubakr Essedik a souligné la nécessité d'accélération du rythme de réalisation du reste des projets en cours au profit des habitants des zones isolées.