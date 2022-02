Pas moins de 1.614 foyers ont été raccordés au réseau du gaz naturel dans la wilaya de Relizane durant l’année 2021, a-t-on appris lundi du directeur de l’énergie de la wilaya, Boulaid Akrour. Belaïd Akrour a indiqué, à l’APS, que ces projets visant à améliorer les conditions de vie des populations ont été financés dans le cadre du budget de la wilaya de l’année 2020 et le budget supplémentaire de l’année 2013, portant sur 34 projets à travers les différentes régions et les communes de la wilaya. Ainsi, 692 familles habitant dans les zones d’ombre ont été bénéficié, également de ces projets de raccordement au réseau de gaz naturel à travers 13 zones pour la plupart situées dans partie Est et Sud-est de la wilaya, connue pour son climat froid en hiver. Plus de 900 familles issues des communes de Had Chekala et Ouled Sidi Mihoub vont bénéficier, durant le premier trimestre de l’année en cours, d’un raccordement au réseau de gaz naturel, selon le même responsable, qui a expliqué que le taux de raccordement au réseau de gaz naturel au niveau de la wilaya dépasse actuellement les 63 pour cent. Le n ombre de foyers raccordés au réseau de gaz naturel dans la wilaya de Relizane a dépassé les 80.000, lequel s’étend sur une longueur de 1.200 kilomètres, selon la direction de wilaya de la Société de distribution d’électricité et du gaz de l’Ouest (SDO).