Plus de 5000 logements, toutes formules confondues, ont été distribués à leurs bénéficiaires durant l’année 2021 à Bouira, alors que plus de 1000 autres unités ont été relancées, selon un rapport des services de la wilaya remis lundi à la presse.

Dans leur rapport, les services de la wilaya ont précisé qu’un total de 5050 logements, tous segments confondus, ont été attribués à leurs bénéficiaires en 2021, dont notamment 2 124 unités de type locationvente. Au total, 958 autres logements sociaux ont été aussi distribués au profit des bénéficiaires durant la même période à Bouira, où la demande sur ce type de logement s’accroît de plus en plus. En outre, 1.709 décisions d’aide à l’habitat rural ont été accordées aux citoyens de la wilaya de Bouira durant 2021, tandis que 260 autres logements promotionnels aidés (LPA) ont, aussi, été attribués par les autorités locales de la wilaya durant la même période, selon la même source. Par ailleurs, plusieurs projets portant sur la réalisation de 810 logements de type social, et 337 LPA, ont été relancés durant la même période en vue de répondre à la demande croi ssante qu’enregistre la wilaya en matière de logement. Une enveloppe financière de plus de 7 milliards de dinars a été allouée par les pouvoirs publics pour concrétiser tous ces projets visant à améliorer les conditions de vie des citoyens. "Plus de 1000 autres logements, dont 120 unités LPA, ont été lancés, et les efforts se poursuivent en 2022 pour la réception d’un grand nombre de projets de logement", ont souligné les services de la wilaya dans leur rapport. Le nombre de demandeurs de logements sociaux avoisine les 15.000 à Bouira, selon les statistiques données précédemment par les autorités locales.