Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, co-présidera, mardi, avec la Cheffe du Gouvernement tunisien, Mme Najla Bouden, les cérémonies commémoratives du 64ème anniversaire des événements de Sakiet Sidi-Youcef dans la ville tunisienne du Kef, située à la frontière entre les deux pays frères, indique lundi un communiqué des Services du Premier ministre.

En marge de cet évènement, "le Premier ministre aura des entretiens avec son homologue tunisienne sur l'état et les perspectives de développement des relations bilatérales, notamment en ce qui concerne le développement des zones frontalières entre les deux pays", précise la même source.

Benabderrahmane sera accompagné, durant cette visite, par "les ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et des Moudjahidine et des Ayants-droits", ajoute le communiqué.