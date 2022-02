L'Association de fraternité algéro-palestinienne a salué la décision du Sommet africain portant suspension de la qualité d'observateur de l'entité sioniste à l'Union africaine (UA), a indiqué l'Association dans un communiqué.

"Nous avons accueilli avec joie et satisfaction la décision du Sommet africain qui est en parfaite cohésion avec les principes de l'UA qui rejette l'occupation et la discrimination raciale et soutient le peuple palestinien pour le recouvrement de ses droits légitimes", a précisé le communiqué signé par le président de l'Association, Mohamed Mamoun El Kacimi El Hassani.

L'association qui a salué "les positions immuables de l'Algérie en faveur de la lutte du peuple palestinien pour le recouvrement de son indépendance", s’est félicité du succès des efforts de la diplomatie algérienne qui "a joué un rôle pionnier dans la suspension de la décision annoncée auparavant par le président de la commission de l’UA pour l’octroi du statut d’observateur à l’entité sioniste au sein de l’UA".

Il a ajouté que l’Algérie oeuvre avec d'autres pays d'Afrique à empêcher l’entité sioniste de s’infiltrer dans les structures de l’organisation panafricaine.

La décision adoptée, dimanche, par consensus par le Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UA prévoit la suspension de la décision prise, le 22 juillet dernier, par le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki, pour l’octroi du statut d’observateur à l'entité sioniste au sein de l’UA.

La décision prévoit aussi la création d’un Comité de sept Chefs d’Etat africains pour formuler une recommandation au Sommet de l’UA qui demeure saisi de la question.