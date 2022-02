L'ambassadeur de l'Etat de Palestine en Algérie, Fayez Mohamed Abou Aita, a salué "la position courageuse du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et de la diplomatie algérienne, rejetant l'adhésion de l’occupant sioniste à l'Union africaine (UA)".

Dans un communiqué dont l'APS a reçu une copie, l'ambassadeur de Palestine a estimé que "la décision de suspendre l'adhésion de l'occupant sioniste à l'UA est une victoire pour la diplomatie algérienne, qui s’est opposé dès le premier instant à la décision d’accorder à l'occupant le statut d'observateur auprès de l'Union africaine".

L'Algérie a réussi brillamment à mobiliser les voix en faveur de la position de la diplomatie algérienne qui a déjoué toutes les tentatives d'infiltration de l'entité sioniste et ses alliés visant à prendre pied dans la région du monde arabe et en Afrique, indique le communiqué.

"Cet important exploit de la diplomatie algérienne est une victoire pour la Palestine qui refuse de traiter avec l'entité de l'apartheid et de la discrimination raciale qui poursuit ses crimes contre le peuple palestinien et sa cause juste", a souligné l'ambassadeur palestinien.

Le Sommet de l’UA, avait suspendu dimanche à Addis-Abeba, la décision du président de la Commission africaine, Moussa Faki, d'accorder à l'entité sioniste le statut d’observateur.

Un comité de sept Chefs d’Etat dont l'Algérie a été mis en place pour soumettre une recommandation au Sommet de l'UA concernant cette question.