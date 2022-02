Le directeur général des Douanes, Noureddine Khaldi s'est retiré de la 55ème réunion régionale des directeurs des Douanes de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient (MENA), suite à la présentation par le Bureau régional de liaison chargé du renseignement pour l’Afrique du Nord (BRLR) de cartes annexant le Sahara occidental au Maroc.

"Dès la présentation des rapports des bureaux régionaux d'échange du renseignement pour l'exercice 2021, le directeur général des Douanes a fait une intervention officielle, par laquelle il a exprimé la protestation officielle et le rejet catégorique de la délégation algérienne du contenu de l’exposé présenté par le BRLR/Afrique du Nord, sis au Maroc, dans le cadre des travaux de la réunion, qui comportait une nouvelle fois des cartes illégales montrant l'annexion du territoire de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) au Maroc, en violation de la légalité internationale et des résolutions et recommandations pertinentes de l’ONU", a précisé dimanche la Direction générale des Douanes (DGD) dans un commu niqué.

"Au cours de cette réunion, tenue en visioconférence, M. Khaldi, qui dirigeait une délégation de cadres centraux, a catégoriquement rejeté la manipulation honteuse à laquelle recourt le Maroc pour porter atteinte de manière flagrante à la légalité internationale dans un forum international qui vise à renforcer les cadres de la coopération entre les administrations douanières", ajoute le communiqué.

"La gravité de ces violations représentées dans les tentatives visant à promouvoir des cartes illégales a été exacerbée par la tentative marocaine d'exploiter le siège du BRLR comme une des structures régionales de l'Organisation mondiale des douanes (OMD), dans le but de répandre ces assertions", poursuit la même source.

Ces tentatives interviennent "malgré le fait que le rapport annuel 2020-2021 de la même organisation internationale met en évidence dans son contenu les cartes légales internationalement reconnues, qui montrent clairement les frontières internationales séparant entre le territoire de la RASD et le Maroc.

Ces mêmes cartes légitimes sont également disponibles sur le site officiel de l'OMD", conclut l’administration des Douanes dans son communiqué.