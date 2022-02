Les Gouvernements de dix (10) Etats ont donné leur agrément à la nomination de quatre (04) ambassadeurs extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, indique lundi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

Il s'agit de l'agrément à la nomination de M. Abdelkader Hadjazi en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Commonwealth de la Dominique, de la République Dominicaine, de la République du Suriname, de la Fédération de Saint-Christophe-et-Niévés ainsi qu'auprès d'Antigua-et-Barbuda, avec résidence à Caracas, précise la même source.

M. Abdelkarim Touahria a, de son côté, reçu l'agrément à sa nomination en qualité d'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Républiques de Malte et de Saint-Marin, avec résidence à Rome.

A également été agréée la nomination de M. Sofiane Mimouni en qualité d'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Turkménistan et de la République de Géorgie, avec résidence à Ankar.

Enfin, la nomination de M. Rachid Bladhane a été agréée auprès de l'Etat plurinational de Bolivie, avec résidence à Brasilia, conclut le communiqué.