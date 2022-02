Près de 703.000 personnes dans la wilaya d'Oran ont reçu au moins une dose du vaccin anti Covid-19, a-t-on appris lundi auprès de la direction de la santé et de la population (DSP).

Sur une population ciblée d'environ 1.2 million de personnes, 702.785 ont reçu, au moins une dose du vaccin anti Covid-19, a indiqué, à l'APS, le chargé de communication à la DSP, Dr Youcef Boukhari.

Pas moins de 373.613 personnes ont reçu la première dose, 313.213 la deuxième dose, alors que 15.739 ont reçu la troisième dose, selon les statistiques de la DSP.

Le même responsable, a affirmé que la vaccination demeure le moyen le plus efficace pour faire face aux complications liées à la Covid-19, ajoutant que plus de 94% des personnes hospitalisées enregistrées durant les derniers mois n'étaient pas vaccinées. "Même s'il ne protège pas complètement d'une contamination, le vaccin anti Covid-19, prévient des formes graves et de complications, sachant que 100% des patients admis dans les différents services de réanimation dans les établissements en charge de la Covid-19 à Oran ne sont pas vaccinés, de même que pour les décès enregistrés aussi", a-t -il déclaré.

Il a par ailleurs insisté sur l'importance de dynamiser ce processus de vaccination afin de faire face à ce virus.

Dr Boukhari a fait savoir, à ce propos, que 78 points fixes de vaccination sont ouverts à Oran pour la vaccination et que tous les moyens humains et matériels sont mis à disposition pour la réussite de cette opération.

La vigilance et le respect des mesures barrières restent cependant primordiaux pour maintenir une faible circulation du virus, tout en poursuivant les efforts pour atteindre les objectifs de vaccination, a conclu la même source.