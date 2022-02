Le coup d’envoi d’une caravane de sensibilisation et de vaccination contre le Covid-19 devant sillonner de nombreuses zones d’ombre, a été donné lundi au niveau du siège de la wilaya de Tlemcen, par les autorités locales.

Initiée par l’Union nationale de la société civile en collaboration avec la direction de la santé et de la jeunesse et des sports, la caravane qui a démarré le 7 février devra sillonner plusieurs zones d’ombre jusqu’au 30 de ce mois, a-t-on indiqué auprès de la direction de la santé et de la population.

Plus de 1.000 doses de vaccin ont été réservées pour la première journée de cette caravane, à laquelle prennent part des médecins, des paramédicaux et de nombreux bénévoles ayant pour mission de sensibiliser les citoyens sur l’importance de la vaccination, dotés de camions appartenant à des entreprises publics.

La caravane qui commence par la daïra de Sebdou, se rendra successivement à Tlemcen, Beni Snous, Maghnia, Ghazaouet, Honaine, Mersa Ben Mhidi, Chetouane et Remchi.

Depuis le début de la vaccination contre le Covid-19 à ce jour, la wilaya de Tlemcen a atteint un taux de 25,5 pour cent de la population ciblée, estimée à plus de 600.000 personnes âgées de plus de 18 ans, a indiqué Dr Brixi Amina, responsable de la prévention au niveau de la direction de la santé et de la population de Tlemcen.

L’effort de vaccination contre le Covid-19 se poursuit à travers 77 points de vaccination implantés dans les polycliniques, les centres de santé et les salles de soin, jusqu’à l’obtention de l’immunité collective, a souligné la même responsable, insistant sur la nécessité de se conformer aux gestes barrières dont la distanciation et le port du masque de protection.