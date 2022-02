Une campagne nationale sur le renforcement du rôle de la société civile dans la lutte contre la Covid-19 sera lancée mardi prochain à partir de la wilaya de Blida à l'initiative de l'Observatoire national de la société civile, a-t-on appris dimanche des organisateurs.

"Une campagne nationale pour renforcer et consolider le rôle de la société civile dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19 sera lancée mardi prochain à partir de la wilaya de Blida avec au programme plusieurs manifestations et opérations de sensibilisation qui toucheront différentes régions de la wilaya", a indiqué à l’APS le représentant local de l'Observatoire national de la société civile, Ali Chaouati.

Selon le programme arrêté, ce dimanche à l'issue d'une réunion tenue au siège de la wilaya en présence des présidents des Assemblées populaires communales (APC), des chefs des daïras et des directeurs concernés par cette campagne, des opérations de désinfection cibleront les établissements scolaires (des trois cycles) et de la formation professionnelle, ainsi que les écoles coraniques, avec l’implication de différents secteurs, organismes, associations de la société civile et les Scouts musulmans algériens (SMA).

Le programme prévoit, également, l'organisation, durant les journées de mercredi et jeudi prochains, de vastes opérations de vaccination contre la Covid-19 qui auront lieu dans quatre grands chapiteaux installés à El Affroune (à l'Ouest de la wilaya), Larbâa (à l'Est), Boufarik (Nord) et au centre-ville de Blida, pour permettre la vaccination du plus grand nombre possible de citoyens qui pourront, à l'occasion, bénéficier d'analyses médicales.

Cette campagne, organisée en coordination avec la direction de la santé et les chefs de daïras, prévoit aussi l’organisation, le 11 février courant, de 10 campagnes de don de sang au profit des malades des hôpitaux de Blida qui reçoivent des patients de nombreuses wilayas, a souligné M. Chaouati. Il est prévu aussi, dans le cadre du programme qui s'étalera sur une semaine, la distribution de 50.000 dépliants informant sur l'épidémie de la Covid-19 et 50.000 masques de protection à travers divers espaces, places publiques et artères principales de chaque commune.

Organisée par la wilaya de Blida, cette campagne à pour objectif d’impliquer la société civile dans les différentes opérations de sensibilisation, de désinfection et de vaccination c ontre la Covid-19, a indiqué le représentant local de l'Observatoire national de la société civile.

L'opération sera lancée, mardi prochain, à partir du siège de la wilaya, sous le slogan "Tous concernés", avec la participation des Directions de la santé, des affaires religieuses, de l'environnement et de la formation et de l’enseignement professionnels, en présence des chefs de daïras, des présidents d'APC, ainsi que des différents acteurs de la société civile.