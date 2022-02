Environ cinq (05) millions d’ovins ont été vaccinés contre la clavelée depuis le lancement de la campagne en décembre dernier jusqu'à ce jour, a indiqué, dimanche dans un communiqué, le ministère de l’Agriculture et du développement rural.

Le ministère a également assuré que la campagne de vaccination contre la clavelée (une variole animale très contagieuse) se poursuit sur le terrain avec la mobilisation "importante" des services vétérinaires et une disponibilité de vaccin dans toutes les wilayas concernées. A cet effet, "les éleveurs sont appelés à se rapprocher, en cas de besoin, des services vétérinaires locaux", ajoute la même source. Outre la lutte et la prévention contre les zoonoses, la vaccination du cheptel est également un moyen qui permet aux éleveurs d’accéder à l’aliment subventionné, dont l’orge et le son de meunerie disponibles au niveau des Coopératives des légumes secs (CCLS) et les unités de l’Office national de l’aliment de bétail (ONAB), a fait savoir le ministère.

Il a, par ailleurs, rappelé que pour le lancement de cette campagne, les services vétérinaires avaient acquis en décembre 17 millions de doses de vaccin contre la clavelée, et ce, en sus des sept millions attribuées à titre préventif durant le mois de septembre 2021.