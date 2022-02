Les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Mascara ont saisi, dernièrement, près de 1.000 quintaux d’aliments de bétail et de farine, destinés à la commercialisation illégale, dans deux opérations distinctes, a-t-on appris, lundi, auprès de la cellule de communication du groupement territorial de ce corps de sécurité. L’une des opérations a été menée, dimanche, par la brigade de la Gendarmerie nationale de Mascara, après avoir reçu des informations sur l’existence d’un camion semi-remorque transportant une quantité de farine destinée à la commercialisation illicite .

Après la mise en exécution d’une patrouille spéciale avec la participation de l’Inspection territoriale du commerce, une quantité de 250 quintaux (qx) de farine conditionnée dans des sacs de 25 kg, destinée à la revente illégale, a été ainsi saisie. Après présentation devant le procureur de la République près le tribunal territorialement compétent, les propriétaires du camion ont été accusés de spéculation, de non conformité de la facture aux spécifications légales, et de pratique de prix illicites. De leur côté, les éléments de de Gendarmerie nationale de Ghriss ont saisi, la semaine dernière, une quantité de 741,2 qx de différents produits utilisés dans l’alimentation de volaille et de bétail au niveau d’un moulin dans la région d’Ouled Mrah, commune de Ghriss, sans autorisation d’exploitation. Les produits en question, d’une valeur estimée à 2,374 millions de dinars, ont été découverts et saisis par une patrouille de la Gendarmerie nationale de Ghriss, en collaboration avec des représentants de l’Inspection du commerce, suite à une perquisition dans le moulin, a indiqué la même source. Après leur présentation devant le tribunal de Ghriss, les propriétaires du moulin ont été accusés de pratiques commerciales frauduleuses, pratique d’activité commerciale soumise au registre de commerce et sans autorisation, pratique de prix illicites, non-conformité de la facture, évasion fiscale, non déclaration de travailleurs, non affichage des prix et tarifs, non modification du registre de commerce et non respect de l'étiquetage obligatoire.