Algérie Télécom a annoncé, lundi dans un communiqué, que des avantages sont accordés, pour la 3ème année consécutive, au bénéfice de ses clients sur ses offres «Idoom Internet» et «Idoom Fixe», et ce, pour tout paiement en ligne, dans le souci d'assurer leurs «sécurité et confort» face à la pandémie du Covid-19.

«Ainsi, pour les trois offres Idoom Fixe, en plus de l'illimité vers le réseau local et national et des autres avantages, pour tout paiement en ligne de la facture téléphonique, un bonus de 30 minutes est offert vers les réseaux mobiles nationaux», précise l'entreprise publique.

Pour les offres Idoom internet, les avantages consistent en «jusqu'à six (6) jours de connexion supplémentaires pour tout rechargement sur la gamme des offres Idoom ADSL et Idoom Fibre» et «jusqu'a 10 Go de volumes supplémentaire pour tout rechargement sur les offres Idoom 4GLTE».

Algérie Télécom rappelle que son service de paiement en ligne est disponible via l'espace client https://ec.algerietelecom.dz et l'application Mobile.

Ces paiements peuvent être effectués en utilisant la carte «EDAHABIA» et la carte «CIB».

L'entreprise publique a affirmé oeuvrer à «améliorer et à renforcer l'expérience client de ses abonnés» et démontrer, par la même occasion, qu'elle est «à l'écoute de leurs attentes et, surtout, soucieuse de leur sécurité vis-à-vis-de la pandémie de coronavirus».