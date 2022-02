L'Université des Sciences et de la Technologie Houari-Boumediene (USTHB) a été classée première au niveau national parmi 107 établissements universitaires algériens répertoriés dans le classement Webometrics monde, dans sa version publiée le 31 janvier 2022, indique lundi un communiqué de l'USTHB.

«L'émergence de l'USTHB dans ce classement a été le résultat d'un plan intégré visant à promouvoir l'Université et à la rendre mondiale grâce à un soutien continu à la recherche scientifique et à l'encouragement des chercheurs pour une publication scientifique distinguée»«, fait valoir cet établissement d'enseignement supérieur.

Cette classification «s'articule autour d'indicateurs académiques stricts liés principalement à la qualité de la production de la recherche scientifique et à la capacité de l'université à diffuser la science et la connaissance via son site web», souligne la même source, ajoutant qu'elle est considérée comme «l'une des classifications internationales les plus importantes. Le classement Webometrics monde compte plus de 31.000 établissements universitaires affiliés à plus de 200 pays.