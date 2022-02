La Confédération africaine de football (CAF), effectue du 7 au 9 février une visite d'inspection en Côte d'Ivoire, en vue de l'organisation de la 34e Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 prévue du 23 juin au 23 juillet, rapportent les médias locaux.

L'instance continentale par le biais de son secrétaire général Véron Mosengo-Omba a adressé un courrier à la présidente du CONOR-FIF (Fédération ivoirienne) Mariam Dao Gabala pour annoncer la visite de ses membres.

Au cours de leur séjour, les représentants de la CAF auront à visiter le siège de l'instance continentale à Abidjan, les sites de Khorogo et San Pedro, ainsi que les grands hôtels de la capitale, précise la même source.

Après la clôture de la 33e CAN-2021 (reportée à 2022), remportée dimanche soir par le Sénégal aux dépens de l'Egypte (0-0, aux t.a.b : 4-2), au stade d'Olembe à Yaoundé (Cameroun), la CAF a remis officiellement le flambeau de l’organisation de la 34e édition au Ministre ivoirien de la Promotion des Sports et du Développement de l'Economie Sportive, Paulin Claude Danho. Dans le même registre, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi, a effectué samedi une visite d'inspection à Korhogo, pour s'assurer de l’avancement des travaux.

"J'ai réalisé une visite d’inspection du chantier du nouveau stade de la ville, qui sera l’une des infrastructures phares de la CAN 2023, notre CAN", a-t-il déclaré aux médias.

Les travaux entamés depuis 2018, ont accusé un retard dû à la pandémie de la Covid-19. "Les retards liés à la pandémie sont peu à peu rattrapés et les délais de livraison seront tenus.

Outre le stade, des terrains d’entraînement, une cité CAN pour accueillir les équipes, ainsi qu’un hôtel seront édifiés. Les travaux avancent bien", a-t-il rassuré.

Avant de conclure : "au cours des prochains mois, je suivrai avec la plus grande attention le déroulé des chantiers et la préparation de cette compétition, avec l'ensemble des acteurs ivoiriens et africains du comité d'organisation".