La production industrielle allemande a baissé de 0,3% en décembre, le BTP annulant la bonne performance du secteur manufacturier qui fait espérer au gouvernement une accélération de la reprise post-pandémie dans les prochains mois. Sur l'ensemble de l'année passée, la première économie européenne a produit 3,0% de plus qu'en 2020, tout en restant 5,5% en dessous du niveau pré-pandémie de 2019, a indiqué l'office allemand des statistiques "Destatis". La contraction en décembre, après une légère progression de 0,3% en novembre sur un mois, confirme une fin d'année en berne pour l'économie du pays, marquée par les pénuries et les restrictions liées à la Covid-19, qui ont entrainé une chute de 0,7% du PIB au troisième trimestre. Au total, en 2021, l'activité économique allemande a progressé de 2,8%, selon les chiffres publiés en janvier par Destatis. La production industrielle est resté "quelque 12% en dessous du niveau qui serait possible en vue des commandes", entrainant 70 milliards d'euros de valeur ajoutée non réalisés. En décembre, la production manufacturière hors énergie et BTP a toutefois progressé de 1,2 % selon des chiffres corrigés des variations saisonnières, le ministère de l'Economie y voyant la confirmation d'une "tendance positive". Les biens d'investissements (+2,5%) et les biens semi-finis (+0,6%) étaient en hausse, contre une baisse de 0,5% pour les biens de consommation.