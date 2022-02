L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) prévoit de visiter la semaine prochaine la centrale sinistrée de Fukushima pour évaluer la sécurité du plan controversé du Japon visant à rejeter l'eau radioactive de la centrale dans l'océan Pacifique, a annoncé lundi le gouvernement japonais.

Les ministères japonais des Affaires étrangères et de l'Industrie ont déclaré qu'une équipe d'experts de l'AIEA dirigée par Gustavo Caruso, directeur et coordinateur du Département de la sûreté et de la sécurité nucléaires de l'AIEA, se rendra au Japon du 14 au 18 février.

La visite de la centrale nucléaire paralysée de Fukushima Daiichi devrait avoir lieu le 15 février. La visite et l'évaluation sur place de la centrale a été repoussée à partir de décembre de l'année dernière, le Japon étant submergé par une augmentation des cas de COVID-19 dans un déploiement lent de vaccins par le gouvernement. Le Japon a déclaré qu'il prévoyait toujours de rejeter dans l'océan Pacifique l'eau radioactive qui s'est accumulée à l'usine. L'eau est stockée dans des réservoirs de cette centrale du nord-est du Japon, qui devraient bientôt atteindre leu r pleine capacité. La centrale de Fukushima a perdu ses principales fonctions de refroidissement après avoir été frappée par un énorme tsunami déclenché par un tremblement de terre en 2011, entraînant la pire crise nucléaire depuis Tchernobyl en 1986.