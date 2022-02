Le rameur algérien Sid Ali Boudina a pris la deuxième place de l'épreuve de 2000 mètres poids léger (seniors/messieurs) des championnats de France 2022 d'aviron en salle, a indiqué lundi la Fédération algérienne des Sociétés d'Aviron et de Canoë Kayak (FASACK). Boudina a terminé la course en 6m14 sec, un temps qui le place à la 2e place de l'épreuve qui a vu la participation de vingt-six autres concurrents : vingt-cinq français et un américain, en l'occurrence Chakmakjian Samuel.

Ce Championnat de France (toutes catégories) a drainé la participation d'un total de 3341 rameurs (1943 messieurs et 1398 dames), représentant 222 équipes, selon les organisateurs. Boudina, qui avait représenté les couleurs nationales aux JO de Tokyo se trouve en France depuis plusieurs mois à Nantes, où il peaufine sa préparation en vue des importantes échéances internationales à venir, dont les prochains Mondiaux d'Aviron et les Jeux méditerranéens d'Oran l'été prochain.