"Jackass forever", le nouvel opus de la bande déjantée d'Américains du même nom, a pris ce week-end la tête du box office nord-américain devant le film-catastrophe "Moonfall", tout deux sortis vendredi, selon des chiffres d'un cabinet spécialisé publiés dimanche.

"Jackass forever", énième suite de ces films à gags à l'humour pas forcément délicat et basé sur des mises en situations absurdes, gênantes ou dangereuses, réalise 40% du box office aux Etats-Unis et au Canada en ayant engrangé 23 millions de dollars. A la deuxième place mais loin derrière (10 millions de recettes), "Moonfall" totalise 17% des revenus des 12 premiers films pour son premier week-end dans les cinémas, selon les chiffres provisoires publiés par Exhibitor Relations. Le film, réalisé par le maître du film catastrophe grand public Roland Emmerich, raconte dans un premier degré bien loin de "Don't Look Up" l'histoire d'une ex-astronaute travaillant à la Nasa (Halle Berry) qui tente une mission impossible pour sauver la Terre, menacée d'anéantissement par... la chute de la Lune. Pour sa huitième semaine en salle, "Spider-Man: N o Way Home", dernier épisode en date des aventures de l'homme araignée, rétrograde en troisième position à près de 10 millions de dollars de recettes.

Avec un cumul de près de 750 millions, le film apporte, sur la longueur, une bouffée d'oxygène à une industrie du cinéma mise à genoux par la pandémie.

La nouvelle version de la saga de films d'horreur "Scream" arrive en 4e position (2e la semaine passée) avec près de 5 millions de revenus, devant le film d'animation des studios Universal "Tous en Scène 2" avec un peu plus de 4 millions de dollars.

Voici le reste du top 10:

6 - "The King's Man" (1,2 million de dollars)

7 - "Redeeming Love" (1 million)

8 - "American Underdog" (0,8 million)

9 - "355" (0,7 million)

10 - "Le Loup et le Lion" (0,7 million).