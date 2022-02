Les chercheurs américains en pédiatrie ont constaté que les enfants et les adultes traités avec certains antibiotiques avaient un risque plus important de développer des calculs rénaux. C'est la première fois que ces médicaments sont associés à cette maladie.

La recherche avait déjà montré que les calculs rénaux étaient favorisés par une modification de la flore intestinale et urinaire. Or, les antibiotiques modifient cette flore. Des chercheurs de l'Hôpital pédiatrique de Philadelphie (Etats-Unis) ont donc voulu savoir si certains antibiotiques pouvaient augmenter le développement de calculs rénaux. Les résultats de leur étude sont parus dans le Journal of The American Society of Nephrology.

Gregory E. Tasian, urologue pédiatrique ayant mené l'étude, explique dans un communiqué que la prévalence globale des calculs rénaux a augmenté de 70 % au cours des trente dernières années, avec des augmentations particulièrement fortes chez les adolescents et les jeunes femmes. Or, c'était auparavant quelque chose de très rare chez les enfants. Les antibiotiques, prescrits plus souvent chez les enfants, pourraient jouer un rôle dans cette augmentation.

LES CALCULS RÉNAUX LIÉS À 5 FAMILLES D'ANTIBIOTIQUES

L'équipe de recherche s'est appuyée sur 13 millions de dossiers médicaux électroniques, d'enfants et d'adultes du Royaume-Uni, vus par des médecins généralistes entre 1994 et 2015. Ils ont analysé l'exposition antérieure pour près de 26 000 patients ayant souffert de calculs rénaux, parallèlement à 260 000 sujets de contrôle. Sur les 12 classes d'antibiotiques étudiés, 5 se sont révélées significatives quant à un lien avec le diagnostic de la maladie :

- Les sulfamides

- Les céphalosporines

- Les fluoroquinolones

- Les nitrofuranes

- Les pénicillines à large spectre

Les patients ayant reçu des sulfamides étaient 2 fois plus susceptibles de développer des calculs rénaux. Pour les pénicillines à large spectre, les risques étaient augmentés de 27 %. Ces risques étaient plus visibles chez les enfants et adolescents.