Selon une récente étude américaine, les calculs rénaux pourraient se former suite à une concentration trop importante de zinc dans l'organisme. Un sel minéral à surveiller de près.

Les calculs rénaux, ce sont des cristaux durs qui se forment dans les reins et qui provoquent généralement de vives douleurs lorsqu'ils ne sont pas évacués par les voies naturelles. De taille variable, ces « pierres aux reins » peuvent mesurer de quelques millimètres à quelques centimètres (!) de diamètre, et concernent surtout les hommes, autour de la quarantaine.

Les calculs se forment à cause de la cristallisation des sels minéraux et des acides, présents en trop grande quantité dans les urines. Or, selon une nouvelle étude de l'Université de Californie (États-Unis), pour s'en prémunir, il y aurait un sel minéral à surveiller plus que les autres : le zinc.

CALCIFICATION

Selon ces travaux (publiés dans la revue scientifique Plos One) un taux trop élevé de zinc dans l'organisme pourrait déclencher la cristallisation d'autres éléments chimiques - comme le calcium - et, donc, conduire à la formation de calculs. Les chercheurs rappellent d'ailleurs que 80 % des calculs rénaux se constituent à base de calcium.

Vous souffrez de troubles rénaux ou urinaires ? Quelqu'un de votre famille a déjà souffert de calculs rénaux ? Peut-être est-il temps d'opérer quelques changements dans votre assiette. Ainsi, on dit (vraiment !) bye-bye aux huîtres, avec leurs 20 mg de zinc pour 100 g. On laisse aussi tomber le foie de veau (9 mg / 100 g) et les lentilles (5 mg / 100 g). Et on y va mollo sur le pain complet et les jaunes d'œufs.