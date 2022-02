L'Agence d'Amélioration et de Développement du Logement (AADL) a annoncé dimanche dans un communiqué la reprise de l'accueil des souscripteurs aux programmes de logements location-vente et des habitants de ces quartiers.

"L’AADL et ses différentes directions régionales à savoir, Alger Est, Alger Ouest, Ouargla, Tiaret, Sétif, Annaba, et Oran, ont repris dimanche 6 février 2022 les rendez-vous d'accueil pour la prise en charge des préoccupations des souscripteurs et des habitants des quartiers AADL", a indiqué l’agence sur sa page Facebook. L’AADL avait suspendu la prise de rendez-vous en raison de l'augmentation des cas d'atteinte au covid-19 parmi son personnel.