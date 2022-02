Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a été reçu, dimanche à Addis-Abeba par M. Macky Sall, président du Sénégal et président du 35e sommet de l'Union africaine (UA) pour cette année, à qui il a remis une lettre manuscrite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère.

M. Lamamra a remis au président sénégalais une lettre manuscrite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune et lui a transmis ses chaleureuses félicitations à l'occasion de sa présidence de l'UA tout en lui réaffirmant le soutien de l'Algérie dans l'accomplissement de sa mission au service des causes et des questions prioritaires du continent», précise la même source.

Pour sa part, le président sénégalais a exprimé ses vifs remerciements et sa considération pour le soutien de son frère le Président Abdelmadjid Tebboune, tout en lui faisant part de sa volonté de le rencontrer prochainement, d'œuvrer de concert avec lui à la consolidation des relations bilatérales, et à la dynamisation des efforts communs pour la concrétisation des agendas du continent en matière de paix, de sécurité et de développement durable», a ajouté la même source.

La rencontre a permis aux deux parties de «passer en revue les développements de la situation sécuritaire et politique sur la scène continentale, soulignant l'impératif de renforcer le rôle de leadership de l'organisation continentale dans le règlement des problèmes africains, notamment les crises et les conflits qui menacent la sécurité et la stabilité en Afrique», ajoute le communiqué .

«M. Lamamra et le président sénégalais ont également abordé les principaux points inscrits à l'ordre du jour du sommet actuel et les perspectives de cristalliser les consensus nécessaires entre les Etats membres dans le cadre de l'unité de l’organisation et de la crédibilité de son travail».

Les deux parties ont évoqué «les relations bilatérales et les moyens de les consolider, et ont convenu d'activer les différents mécanismes de coopération et de concertation bilatérale tout en intensifiant l'échange de visites bilatérales», conclut le communiqué du ministère des Affaires étrangères.