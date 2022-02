Le parti du Front de libération nationale (FLN) a remporté la majorité des sièges aux élections de renouvellement partiel du Conseil de la nation suivi des indépendants, a déclaré dimanche le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi.

Le FLN a remporté la majorité avec 26 sièges suivi des indépendants (13) et du Rassemblement national démocratique (11), alors que les autres partis se sont partagés les sièges restants, selon les résultats préliminaires annoncées par le président de l’ANIE lors d’une conférence de presse au lendemain des élections de renouvellement partiel du Conseil de la nation.

Le Mouvement national El Bina et le Front El Moustakbal ont décroché chacun cinq (05) sièges, suivis du Front des forces socialistes (FFS), du parti Voix du Peuple et d’El-Fadjr Jadid qui ont obtenu chacun deux (02) sièges et Tadjamaoua Amal Djazaïr (TAJ) ainsi que le Mouvement de la société pour la paix (MSP) qui ont remporté un (01) siège chacun.

Pour rappel, le taux provisoire de participation à cette opération électorale a atteint 96,22 % dans 58 wilayas à travers le pays. Ces résultats demeurent provisoires jusqu'à la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle.