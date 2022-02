Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a décidé de prendre des mesures relatives à la réorganisation de la période restante de l'année scolaire 2021/2022,a indiqué samedi un communiqué du ministère.

«En application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, suite aux consultations menées avec le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus et conformément à la décision du Premier ministre, ministre des finances portant levée de la procédure de fermeture des établissements scolaires et la reprise des cours pour les trois paliers de l'enseignement à partir de dimanche 6 février 2022 et vu les rapports de l'inspection générale du ministère de l'Education et tous les rapports y afférant, le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a pris une série de mesures pour la réorganisation de la suite de l'année scolaire 2021-2022», a précisé la même source.

Ces mesures interviennent après la décision de suspension des cours du jeudi 20 janvier au samedi 29 janvier 2022 et sa reconduction du dimanche 30 janvier au 5 février 2022», après que des cas de covid-19 aient été enregistrés parmi les élèves et les personnels de l'Education et ce afin de leur donner le temps de se rétablir et pour rompre la chaine de contagion».

Les mesures adoptées prévoient également l'intensification des mesures de prévention et des gestes barrières en vue de préserver la santé des élèves, le personnel éducatif et administratif et tous les travailleurs du secteur», et la prise en charge psychologique des élèves à la faveur du dispositif d'orientation scolaire et d'accompagnement des élèves pour surmonter les effets psychologiques de la pandémie». «Les devoirs du deuxième trimestre concernant les cycles d’enseignement moyen et secondaire ainsi que les compositions du 2e trimestre pour les trois cycles sont reportés et fixés respectivement du dimanche 20 février au jeudi 24 février 2022», et du dimanche 20 mars au jeudi 24 mars 2022».

«La correction collective avec les élèves, la remise des copies d'examen et les conseils de classe doivent s’effectuer en dehors des heures de cours durant la semaine allant du dimanche 27 mars au jeudi 31 mars 2022», note le communiqué, précisant que «la durée des vacances de printemps est réduite à 9 jours, à compter du jeudi 31 mars 2022 au samedi 09 avril 2022».

Le ministère souligne, en outre, que «le retour des élèves aux bancs de l’école au titre du troisième trimestre aura lieu le dimanche 10 avril 2022, notant qu’il a également été décidé du «report des devoirs du troisième trimestre pour les cycles d’enseignement moyen et secondaire pour la période allant du dimanche 24 avril au jeudi 28 avril 2022».

«Les examens du troisième trimestre débuteront à partir du dimanche 15 mai 2022 pour les classes de quatrième année moyenne et troisième année secondaire, et à partir du dimanche 22 mai 2022 pour les autres niveaux des trois cycles d’enseignement «, précise le communiqué, notant que «la correction collective avec les élèves et la remise des copies d'examen auront lieu durant la semaine allant du dimanche 29 mai 2022 au jeudi 02 juin 2022».