Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a adressé, dimanche, un message de condoléances à la famille du moudjahid Rabah Rahmoune décédé à l'âge de 82 ans, affirmant que le défunt "est resté fidèle au serment des chouhadas et a mené une vie riche de sacrifices et de nobles positions".

"Au lendemain de l’indépendance, le défunt a poursuivi son combat au service de la patrie, et occupé plusieurs postes, à commencer par celui de membre du bureau de wilaya de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM) à Boumerdès, puis de secrétaire du bureau de l'Organisation dans la même wilaya", lit-on dans le message de condoléances.

Né en 1940 dans le Douar de Soumaa à Médéa, le défunt a évolué dans une famille modeste, conservatrice et imprégnée des principes de loyauté envers la patrie face à l'oppression et l’injustice coloniales.

Feu Rabah Rahmoune, a écrit M. Rebiga, "a débuté son parcours militantiste en rejoignant les rangs de la glorieuse guerre de libération à l’âge de 16 ans, avant de rallier les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN) dans la IV wilay a historique où il prit part à de nombreuses batailles".

"Suite à une embuscade, il est arrêté en 1957 et torturé avant d’être incarcéré dans plusieurs prisons, civiles et militaire, mais il parvient à s'évader avec quatre détenus en 1959".

Durant la même année, feu Rabah Rahmoune a été nommé secrétaire militaire de la IV wilaya historique. Arrêté une seconde fois par les éléments de l’armée coloniale lors d’un accrochage, il fut détenu jusqu’en février 1962, à quelques semaines du cessez-le-feu.

En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine présente aux membres de la famille du défunt ainsi qu’à ses compagnons d’armes, ses "sincères condoléances et ses sentiments de compassion et de sympathie", a conclu M. Rebiga dans son message.