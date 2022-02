Le nombre des espaces commerciaux qui ont respecté le protocole sanitaire durant l’année passée, est de 587.567 espaces, ce qui représente un taux global estimé à 97,70%, selon un bilan des interventions des brigades conjointes (commerce-sûreté) de prévention du nouveau coronavirus (Covid-19) et de lutte contre sa propagation au niveau du territoire national.

Publié dimanche par le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, le bilan précise que le nombre des brigades mixtes mobilisées et intervenant lors de l’opération inscrite dans le cadre du contrôle du respect par les commerçants des mesures du protocole sanitaire et des mesures préventives contre la propagation de la pandémie de la Covid-19, s’élève à 477 brigades ayant concerné 601.107 espaces commerciaux.

Le bilan indiqué, en outre, que le nombre des espaces qui n’ont pas respecté le protocole sanitaire s’élève à 13.540 espaces (soit 2,25%).

Le nombre de contraventions établies est de 15.162 contraventions et le nombre des locaux commerciaux concernés par les propositions de fermeture administrative et de fermeture immédiate est de 4.047 locaux commerciaux.

Le bilan des activités des brigades mixtes (commerce-sûreté) intervenant sur le terrain au niveau des espaces commerciaux, au titre de l’année 2021, est réparti sur trois étapes, à savoir : 1 janvier-31 mai, 1 juin-31 août, 1 septembre-31 décembre.

Il s’est avéré durant ces étapes, que la majorité des opérateurs économiques et des commerçants ont respecté le protocole sanitaire, d’autant plus que le taux du respect du protocole dans ces espaces, se situe entre 94,40 % et 99,51%, soit une moyenne globale annuelle estimée à 97,70%.