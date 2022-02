Les mesures liées aux méthodes techniques de fonçage de puits agricoles ont été au centre de rencontres d’information, organisées jeudi par la direction des ressources en eau de la wilaya de Naama au profit des agriculteurs, a-t-on appris de la directrice du secteur, Hafsi Lkaima. Mme Hafsi Lkaima a indiqué que ces rencontres, qui ont ciblé les agriculteurs des communes de Mekmen Benamar, Kasdir et Ain Benkhelil, se sont déroulées en présence des différents concernés, notamment la direction des services agricoles et l'Agence nationale des ressources en eau, dans le but de faire connaître les nouvelles procédures liées à l'application optimale du procédé de recours au «forage motorisé» des puits. Ces procédures, récemment approuvées par le ministère des Ressources en eau, autorisent l'utilisation de cette méthode pour la réalisation d’un puits à usage agricole, en vertu d’une décision du wali sur la base des résultats de l'instruction technique sur la demande de l'agriculteur, accomplie par la direction de wilaya des ressources en eau L’autorisation concerne l’utilisation de la méthode de fonç age motorisé pour la réalisation d’un puits agricole, conforme à l’avis de l’Agence nationale des ressources en eau qui est habilitée également à statuer sur la profondeur et la nature géologique du sol.