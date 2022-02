Le volume des marchandises traité au port de Djen Djen à Jijel a atteint 7,3 millions tonnes durant l’année 2021, soit une évolution qui dépasse le double comparativement à 2017, apprend-on jeudi de cette entreprise portuaire.

Le port de Djen Djen a réalisé durant la période du 1er janvier à fin décembre 2021 un bilan global de marchandises échangées (export et import) évalué à 7,3 millions tonnes, a affirmé dans une déclaration à l’APS le Président directeur général (P-dg) de cette entreprise portuaire, Abdeslam Bouab. Le volume des exportations a atteint l’année passée 3,6 millions tonnes de marchandises hors hydrocarbures dont le fer, le ciment et divers matériaux de construction, a encore relevé la même source.

Le port est passé d’un volume de marchandises traité de 3 millions tonnes en 2017 à plus du double l’année passée avec une augmentation de presque 150 %, a ajouté le même cadre. Le même responsable a attribué cette évolution à l’entrée en activité de plusieurs projets dont le plus important est le complexe sidérurgique de Bellara à El Milia et aux grandes opérations d’e xportation réalisées par plusieurs cimenteries avec un volume de 3,4 millions tonnes.

L’entreprise portuaire de Djen Djen ambitionne d’atteindre d’ici 2024 un volume de marchandises traité de près de 12 millions tonnes, a indiqué M. Bouab qui a souligné que toutes les conditions existent pour maintenir un taux de 50 % d’exportations de marchandises hors hydrocarbures.