Le ministère chinois du Commerce a critiqué samedi une extension récente des droits de douane américains sur les produits solaires importés, déclarant que cette décision n'aiderait pas l'industrie photovoltaïque et perturberait l'ordre commercial mondial. Le gouvernement américain a annoncé vendredi que les droits de douane qui expirent dimanche resteraient en vigueur pendant quatre années supplémentaires comme l'a proposé la Commission du commerce international des Etats-Unis. «Malgré l'opposition forte des parties concernées du pays et de l'étranger, le gouvernement américain a insisté sur l'extension des mesures au titre de la Section 201», a indiqué un responsable du ministère du Commerce dans un communiqué en répondant aux questions des médias. Cette mesure n'est pas utile pour le développement sain de l'industrie domestique américaine et dérange l'ordre du commerce international régulier des produits solaires, a observé le responsable. Les Etats-Unis ont commencé à imposer des droits de douane élevés jusqu'à 30% sur les cellules et modules solaires en 2 018, la première fois que le gouvernement américain utilise la soi-disant Section 201, un outil obsolète au titre d'un Acte du commerce de 1974 rarement utilisé, pour imposer unilatéralement des droits de douane et d'autres restrictions commerciales sur les importations depuis 2001.

Au cours de la dernière décennie, les Etats-Unis ont mis en place plusieurs restrictions commerciales sur les produits photovoltaïques importés, a ajouté le responsable du ministère. Il a souligné l'importance des produits solaires pour faire face au changement climatique et pour que les pays du monde entier atteignent leurs objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Etant donné l'urgence du changement climatique et l'importance d'une transformation vers une énergie propre, la Chine est disposée à continuer la coopération avec d'autres pays pour promouvoir les faibles émissions de gaz à effet de serre, la résilience climatique, et le développement durable, a indiqué le responsable. Il a appelé à des actions concrètes de la part des Etats-Unis pour aider à lutter contre le changement climatique, promouvoir le libre-échange mondial, y compris les produits de l'énergie nouvelle, et maintenir le système du commerce multilatéral basé sur les règles. Le responsable a exhorté les Etats-U nis à contribuer à l'économie mondiale en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et au bien-être de toute l'humanité.