Une nouvelle méthode de mesure de la pauvreté rurale a été adoptée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) afin d'améliorer les efforts de lutte contre la faim dans le monde.

La FAO a publié sur son site-web, en collaboration avec l'Initiative pour la pauvreté et le développement humain, un rapport qui présente un nouvel outil intitulé «l'indice de pauvreté multidimensionnelle en milieu rural» (IPM-R). Elaborée avec l'université d'Oxford, cet indice approfondit les méthodes actuellement utilisées afin de mesurer la pauvreté rurale, en examinant de plus près les possibilités qui se présentent aux populations rurales en matière de sécurité alimentaire, de qualité de la nutrition, d'éducation et de niveau de vie, a expliqué la FAO. Deux aspects fondamentaux qui affectent particulièrement la vie de ces populations, ont été ajoutés. Il s'agit de l'accès (ou le manque d'accès) à des moyens de production agricole adaptés, l'exposition aux risques environnementaux , et la sécurité sociale. «En dépit de la gamme d'outils de mesure de la pauvreté qui existe et dont on se sert couramment, on ne dispose pas toujours d'informations harmonisées sur la pauvreté rurale, qui permettraient de produire des mesures homogènes et de qualité», selon l'organisation.

L'indice de pauvreté multidimensionnelle en milieu rural fait intervenir des indicateurs novateurs qui cherchent à déterminer si les moyens de production agricole dont disposent les habitants sont adaptés et qui prennent en compte la sécurité sociale rurale et l'exposition aux risques.