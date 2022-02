La commune d’El Bayadh a organisé samedi une caravane médicale de solidarité et une large campagne de nettoiement ciblant le quartier populaire «Sehaimi», a-t-on appris du président d’APC Belbachir Mabrouk.

Le P/APC a fait part de la mobilisation de tous les moyens humains et matériels pour garantir le succès de cette campagne de volontariat menée en collaboration avec le secteur de la santé, la protection civile et des associations dont l’association de wilaya «Chifa» des malades cardiaques.

Des consultations médicales spécialisées ont été effectuées à titre gracieux à de nombreux citoyens de ce quartier populaire à forte densité démographique, notamment en pédiatrie, dermatologie, ORL, néphrologie et gynécologie obstétrique. Des médicaments ont été distribués aux malades et une campagne de vaccination contre Covid-19 a été organisée pour les habitants de ce quartier, a-t-on fait savoir. Plus de 45 agents de nettoiement, dont des travailleurs de la commune d’El Bayadh, du matériel et des engins (camions, grues) ont été mobilisés pour la levée des déchets et la désinfection des artères et ruelles de ce quartier.

Les campagnes de volontariat médical et de nettoiement, initiées par l’APC d’El Bayadh, se poursuivront chaque samedi, en collaboration avec différents partenaires, à travers les localités et quartiers de la commune, notamment ceux en dehors du tissu urbain, pour donner une meilleure image à la ville et rapprocher le secteur de la santé du citoyen, a-t-on souligné.