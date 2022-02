Le président de l'Observatoire national de la société civile, Abderrahmane Hamzaoui a annoncé samedi à Alger le lancement, à partir du 8 février en cours, d'une campagne nationale de sensibilisation visant à contribuer aux efforts de lutte contre la pandémie de Coronavirus (Covid-19).

Dans une déclaration à la presse en marge d'une conférence sur l'examen de l'avant-projet de loi relative aux associations, M. Hamzaoui a précisé que cette campagne nationale de sensibilisation sera ouverte à toutes les associations nationales et locales, relevant que l'Observatoire se chargera de la coordination et de l'encadrement du travail des associations nationales et locales afin de soutenir les efforts de l'Etat dans la lutte anti-Covid-19.

Cette campagne, ajoute-t-il, vise à sensibiliser à l'importance de la vaccination et à la nécessité de respecter les mesures de prévention et de précaution pour protéger l'individu et la société, en sus de l'organisation de campagnes de don de sang, des opérations de désinfection et d'hygiène avec la contribution de plusieurs instances et associations.

Le même responsable a par ailleurs fait savoir que l'observatoire organisera bientôt sa première session ordinaire à l'effet d'approuver son règlement intérieur, composer ses structures et ses comités et préparer et approuver le programme annuel et la vision stratégique de l'observatoire pour qu'il s'acquitte efficacement de ses missions sur la scène nationale.