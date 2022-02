Au moins six personnes sont mortes et près de 48.000 ont été déplacées à Madagascar

après le passage du cyclone Batsirai à Madagascar dans la nuit de samedi à dimanche,

a déclaré un responsable de la gestion des catastrophes.

Paolo Emilio Raholinarivo a communiqué le nombre de morts et leur localisation dans un SMS à l'AFP, sans plus de précisions.

Selon des chiffres officiels, 47.888 personnes ont été déplacées par les conséquences du cyclone.

Le puissant cyclone tropical Batsirai a touché Madagascar samedi soir, selon la météo et les secours locaux, avec des rafales à 235 km/h faisant craindre des "dégâts importants et généralisés" sur la grande île de l'océan Indien.

Après avoir déversé des pluies torrentielles pendant deux jours sur l'île de La Réunion, Batsirai a touché terre dans le district de Mananjary, plus de 530 km au sud-est de la capitale Antananarivo.

"Batsirai a touché Mananjary vers 20H00, heure locale" (17H00 GMT), avait déclaré le météorologiste Lovandrainy Ratovoharisoa.

Batsirai a touché terre "à 14 km au nord de la ville de Mananjary, au stade de cyclone tropical intense", avec un "v ent de 165 km/h" et des rafales à "235 km/h", avait confirmé Faly Aritiana Fabien, un responsable du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes.

Un peu plus tôt, le service météo de Madagascar avait prévenu que "des dégâts importants et généralisés sont (...) à craindre".