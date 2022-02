Surnommée «le rossignol de l'Inde», Lata Mangeshkar, qui a régné sans égale sur la musique de Bollywood pendant des décennies, est décédée à l'âge de 92 ans, a annoncé dimanche le Premier ministre indien Narendra Modi.

«Je suis bouleversé au-delà des mots. L'aimable et bienveillante Lata Didi nous a quittés. Elle laisse un vide dans notre nation qui ne peut être comblé», a écrit Narendra Modi sur Twitter.

Née le 28 septembre 1929 à Indore, dans l'Etat du Madhya Pradesh (centre), Lata Mangeshkar avait enregistré son premier morceau en 1947 pour le film «Majboor».

«Dil mera toda», l'une des chansons du film, l'avait propulsée, à 18 ans, sous les feux des projecteurs. Dès lors, les superproductions de Bollywood s'étaient arraché sa voix incomparable tout au long des décennies suivantes, marquant de nombreuses oeuvres cinématographiques telles que «Barsaat» ou encore «Mahal».

Elle avait prêté sa voix à une foule d'actrices, parfois de 50 ans ses cadettes. Si bien que certains critiques se plaignaient que son omniprésence éclipse de jeunes étoiles montantes.

Mais elle conservait un public de fanatiques qui plaçait chacun de ses titres au sommet des hit-parades.

Elle a chanté dans plus de 1.000 films et publié une multitude d'albums.

Elle comptait à son répertoire quelque 27.000 chansons, interprétées dans des dizaines de langues, dont l'anglais, le russe, le néerlandais et le swahili.