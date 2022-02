1/9 - Une prise de poids

Un faible niveau de vitamine C et des quantités plus élevées de graisse corporelle peuvent être reliés. Ce, en particulier au niveau du ventre. Elle agit également sur la manière dont votre organisme brûle ses graisses.

2/9 - Des défenses immunitaires faibles

Un manque de vitamine C vous rend plus susceptible de tomber malade. Vous pouvez avoir plus de mal à récupérer. Une alimentation riche en vitamine C peut vous protéger des maladies telles que la pneumonie et des infections de la vessie.

3/9 - L'apparition d'ecchymoses

Lorsque les vaisseaux sanguins sont fragilisés, l'écoulement du sang ne peut plus s'effectuer à l'extérieur de votre organisme. Si vous manquez de vitamine C, des ecchymoses peuvent apparaître même sans choc au préalable.

4/9 - Le saignement des gencives

La vitamine C garantit la bonne santé vos vaisseaux sanguins. Le collagène, créé par cette vitamine reste essentiel pour des dents et des gencives saines.

5/9 - Une perte de vision

Si vous souffrez de perte de vision liée à l'âge, elle peut s'aggraver plus rapidement sans vitamine C. Cet antioxydant aide à prévenir les cataractes.

6/9 - La fatigue

De faibles niveaux de vitamine C peuvent vous rendre davantage fatigués et irritables.

7/9 - Une peau plus sèche

La vitamine C est un antioxydant. Elle peut aider à protéger votre peau des radicaux libres et l'aider à avoir un aspect lisse et plus doux.

8/9 - Une mauvaise guérison des plaies

La vitamine C aide les neutrophiles, un type de globule blanc qui combat les infections, à bien fonctionner. Lorsque vous vous blessez, le taux de vitamine C dans votre sang diminue. Votre organisme en a besoin pour fabriquer la protéine qui agit à chaque étape de la réparation de la peau.

9/9 - Le saignement du nez

Le saignement de nez est une hémorragie survenant au niveau des muqueuses qui tapissent les cavités nasales. La vitamine C aide à maintenir vos vaisseaux sanguins en bonne santé. Elle aide votre sang à coaguler correctement.