Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a transmis un message de la part du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune à la Présidente d'Ethiopie, Sahle Work Zwede.

M. Lamamra a transmis ce message lors de l'audience que lui a accordée la présidente éthiopienne au niveau de sa résidence personnelle à Addis Abeba et ce, en marge de sa participation aux travaux de la 40e session du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA).

A cette occasion, M. Lamamra a transmis les salutations fraternelles et le message du Président Tebboune à la présidente éthiopienne.

De son côté, Mme Sahle Work Zwede a exprimé sa haute considération au Président Tebboune, se disant fière du partenariat stratégique algéro-éthiopien.

Elle a également affiché sa disponibilité à œuvrer avec son frère le Président Tebboune à faire avancer ce partenariat.

L’audience a constitué une occasion pour passer en revue les derniers développements au niveau continental, notamment dans la région de la Corne de l'Afrique , mais aussi pour échanger les vues sur les prochaines échéances, notamment le sommet africain prévu les 5 et 6 février et le sommet Afrique-Europe qui se tiendra à Bruxelles les 17 et 18 du même mois.

Les deux parties ont salué la convergence des vues et des positions des deux pays frères sur des questions cruciales pour le continent africain, ce qui confirme la profondeur des relations stratégiques qui les lient et leur volonté politique sérieuse à relancer les efforts de stabilité et de développement en Afrique.