Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a évoqué jeudi avec le coordonnateur résident des Nations unies en Algérie, Alejandro Alvarez, les voies et moyens susceptibles de «renforcer davantage» la coopération dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, indique un communiqué du ministère.

Lors d'un entretien au siège du ministère, les deux parties ont estimé que la coopération demeure «faible par rapport aux potentialités et possibilités de coopération qui existent», et convenu, dans ce cadre, d'organiser un «cycle de conférences de haut niveau en rapport avec des thématiques de l'heure».

Il s'agit concrètement de «travailler de concert avec les organes onusiens, tels que l'ONUDI, l'OMS, le BIT et autres, afin de cibler et identifier des sujets d'actualité, comme celui de l'employabilité des diplômés, du numérique et de la formation et des métiers, lesquels constituent des sujets d'importance pour notre société».

Les deux parties ont convenu aussi de travailler pour «l'éla boration d'un référentiel de compétences et de partager des informations relatives aux incubateurs et la formation d'écosystèmes à même de produire des startups en innovation, qui peuvent contribuer à la diversification de l'économie nationale».

La recherche scientifique a été, également, abordée lors de cette rencontre et la partie algérienne a manifesté son «intérêt pour le partage d'expériences, vu que ce volet favorise l'amélioration du niveau de nos doctorants chercheurs». Les stages en milieu économique a constitué, en outre, un thème évoqué par les deux parties et le coordinateur résident des Nations unies a manifesté «l'entière disponibilité de l'institution onusienne à apporter l'aide nécessaire au secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique».

Au cours de cet entretien, M. Benziane a présenté les «grands axes du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui se résument en l'amélioration de la qualité de formation, la gouvernance, le numérique, l'ouverture sur l'environnement économique ainsi que sur l'international».