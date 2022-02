L'ambassadeur d'Algérie en Libye, Slimane Chenine a été reçu mercredi par le président du Parlement libyen, Aguila Saleh, a indiqué un communiqué de l'ambassade.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue les derniers développements du processus politique en Libye, précise la même source.

M. Chenine a réaffirmé «le soutien de l'Algérie aux solutions consensuelles entre les frères libyens, et à la nécessité d'oeuvrer à la préservation de la sécurité et de la stabilité en Libye, à la sauvegarde de sa souveraineté et de son unité, et à la consécration du droit du peuple libyen à choisir ses représentants et ses institutions politiques».

«L'Algérie est à équidistance de toutes les parties libyennes et ne prend parti pour aucune d'elles», a-t-il soutenu, contrairement à ce qui a été relayé par certaines sources» qui ont rapporté qu'il avait affirmé que «l'Algérie soutenait le Parlement libyen comme unique instance légitime élue dans le pays, et appuyait toutes ses décisions», selon le communiqué.