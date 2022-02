L’opération de vote pour le renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation avec la participation d'électeurs issus des APC et APW se déroulent samedi dans des «conditions normales» dans l’Ouest du pays et dans le respect des mesures de prévention rigoureuses contre la covid-19, ont constaté les journalistes de l’APS.

Dans la wilaya d'Oran, neuf candidats sont en lice, pour un siège au Sénat, à ce rendez-vous électoral, soit quatre appartenant à des formations politiques, à savoir le FLN, le Mouvement El-Bina, le MSP et TAJ, ainsi que cinq candidats indépendants.

Dans la Wilaya de Relizane, 16 candidats se présentent aux élections de renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation avec la participation de 655 électeurs issus des APC et APW pour remporter un siège.

Tous les moyens humains et matériels ont été mis en place pour la réussite de ce rendez-vous encadré par des magistrats.

Dans la wilaya de Saïda, huit candidats participent à ce rendez-vous électoral.

Il s'agit de quatre candidats de partis représentant le FLN, le RND, le Front El-Mousta kbel et le Mouvement El-Bina, ainsi que quatre candidats indépendants.

Ces candidats s’affrontent pour décrocher un seul siège au Sénat.

La délégation de wilaya de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a recensé 291 électeurs, dont 39 élus de l’APW, le reste représentant les électeurs des 16 APC.

A Nâama, quatre candidats de partis et six indépendants se présentent aux élections pour décrocher un siège, sachant que la wilaya compte 217 électeurs de l’APW et des APC.

Dans la wilaya d’El-Bayadh, sept candidats sont en course, soit cinq candidats des partis de Sawt Chaâb, le RND, le FLN, le MSP et le mouvement El Bina, en plus de deux candidats issus de listes indépendantes.

Le corps électoral convoqué à ce rendez-vous est de 341 électeurs, représentant les 22 APC et l’APW de la wilaya.

Dans la wilaya de Tiaret, 12 candidats issus de partis politiques et des indépendants sont en lice pour un siège à ces élections.

Le représentant de wilaya de l’ANIE, Cheikh Bousmaha, a indiqué que deux bureaux de vote ont été installés au niveau du siège de l'APW, encadrés par 10 magistrats principaux et 10 suppléants.

Le processus électoral se déroule dans des «conditions normales», sachant que le corps électoral est de 748 électeurs, dont 705 des APC.

Dans la wilaya de Tlemcen, ce sont hui t candidats représentant le FLN, le RND, Fadjr Jdid et Sawt Chaâb, ainsi qu’un candidat de la Liste Hisn El Matine et trois candidats indépendants briguent un siège de sénateur.

Le corps électoral local se compose de 856 électeurs entre les élus de l’APW et des 53 APC.

A Tissemsilt, six candidats participent à ce scrutin dont trois du FLN, du RND et de Sawt Chaâb, ainsi que trois candidats indépendants.

Le corps électoral pour ce rendez-vous est de 369 électeurs entre les élus de l’APW et ceux des 22 APC de la wilaya de Tissemsilt.