Le Portugal a lancé vendredi un appel d'offres international pour la prospection du lithium dans six régions du pays, qui détient les plus importantes réserves européennes de ce métal crucial pour la transition énergétique, a annoncé le gouvernement lusophone. L'appel d'offres, qui sera lancé dans un délai de deux mois, porte sur un total de onze gisements potentiels, dont cinq ont finalement été exclus pour des raisons environnementales, a expliqué le ministre de l'Environnement et de l'Action climatique, Joao Pedro Matos Fernandes, lors d'une conférence de presse à Porto (nord).

Les projets miniers, qui pourraient naître de ces activités de prospection, à développer sur un horizon de cinq ans, s'ajouteront à trois gisements déjà identifiés au Portugal.

Le projet le plus avancé, emmené par la société britannique Savannah dans la commune de Boticas (nord-est), attend le feu vert de l'Agence portugaise de l'environnement. Un des critères de l'appel d'offres pour la prospection de nouveaux gisements sera la présentation d'un «projet industriel» allant au-delà de la simple extraction minière, a souligné M. Ma tos Fernandes, affirmant que

«Pas un gramme de ce lithium ne sera traité en-dehors du Portugal». Le Portugal est déjà le principal producteur européen de lithium mais, pour l'instant, sa production sert entièrement à la céramique et à la verrerie.