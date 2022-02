La judoka Belkadi Amina (-63 kg) est la seule parmi les trois algériens engagés dans la première journée du Grand Chelem de Paris à avoir réussi un bon parcours, en remportant ses deux premiers combats, avant d'échouer au repêchage, passant ainsi à un cheveu des demi-finales.

àL'Algérienne avait commencé par dominer la Française Cloé Yvin, puis la Cubaine Maylin Carvajal Del Toro, avant de s'incliner au troisième tour, contre la néerlandaise Geke Van Den Berg. Vu son bon parcours, Bekadi a reçu une seconde chance au repêchage, mais là encore, elle n'a pas réussi à passer l'écueil de la Britannique Lucy Renshall.

Les deux autres représentants algériens engagés lors de cette première journée de compétition sont Waïl Ezzine chez les moins de 66 kilos et Driss Messaoud chez les moins de 73 kilos. Exempté du premier tour, Ezzine avait démarré la compétition directement au deuxième tour, contre le Français Bouba Daïkii, qui de son côté avait commencé par surclasser Bottogotokh, de Mongolie. L'Algérien a réussi un bon combat dans l'ensemble, opposant une résistance farouche au Français pendant cinq minutes et quarante et une secondes, avant de s'incliner finalement par Waza-ari. Idem pour Driss Messaoud, qui avait réalisé un assez bon combat contre le Kosovare Akil Gjakova, auquel il a résisté pendant cinq minutes et quarante-quatre secondes, avant de s'incliner par Waza-ari. La Direction technique nationale a engagé un total de sept judokas dans ce prestigieux tournoi, qui s'étale sur les journées de samedi et dimanche, dans la capitale française, Paris.

Les quatre autre représentants nationaux dans cette compétition (deux messieurs et deux dames) feront leur entrée en lice dimanche, lors de la deuxième journée. Abderrahmane Benamadi a été reversé dans la Poule "C" des -90 kg, où il débutera au premier tour contre le Sud-coréen Han Juyeop, alors que Mustapha Yasser Bouamar a été reversé dans la Poule "A" des -100 kg, où il débutera au premier tour contre le Mongole Batkhuyag. Chez les dames, Sonia Asselah et Meroua Mammeri n'ont pas été mieux gâtées par le tirage au sort, car tombées elles aussi sur de gros morceaux dans leur catégorie des plus de 78 kilos. En effet, Asselah a été reversée dans la Poule "C", où elle débutera au premier tour, contre la Cubaine Thalia Narino castellano, alors que Mammeri, reversée dans la poule "B" de la même catégorie de poids (ndlr : +78 kg) débutera contre la Française Julia Tolofua. Initialement, l'Algérie devait être représentée par huit athlètes dans ce Grand Chelem parisien, mais finalement, Kaouthar Ouallal (-78 kg) n'a pas été engagée Au total 285 judokas (154 messieurs et 131 dames), représentant 52 pays, issus de 5 continents, prennent part à ce prestigieux tournoi. Avant de se rendre à Paris, la sélection nationale avait disputé l'Open de Belgique, les 29-30 janvier dernier, et pendant lequel elle avait réussi à glaner six médailles : 3 or et 3 bronze. Les médailles d'or ont été l'œuvre de Sonia Asselah (+78 kg), Driss Messaoud (-73 kg) et Mustapha Yasser Bouamar (-100 kg), alors que leurs compatriotes Belkadi Amina (-63 kg), Boubekeur Rebahi (-66 kg) et Abderrahmane Benamadi (-90 kg) s'étaient contentés du bronze. La DTN a engagé ces judokas en Belgique et en France pour les aider à bien préparer d'importantes échéances internationales à venir, dont les prochains Championnats d'Afrique (seniors), et les Jeux méditerranéens d'Oran.