L'Association des distributeurs pharmaceutiques algériens (ADPHA) a tenu à rassurer quant à la garantie de l'approvisionnement «régulier et équitable» du marché national en produits pharmaceutiques à l'échelle nationale.

Dans un communiqué rendu public vendredi, l'Association a fait part de la «mobilisation totale» de ses membres à «continuer de garantir l'approvisionnement en produits pharmaceutiques à travers l'ensemble du territoire national et ce, malgré un contexte économique difficile, marqué par la persistance des effets délétères de la pandémie du Covid-19 qui continue de déstabiliser en profondeur les réseaux de production et de distribution en Algérie et de par le monde».

L'ADPHA «réitère son engagement total et sans conditions pour un approvisionnement régulier et équitable en produits pharmaceutiques pour l'ensemble de la population, y compris celle des régions les plus isolées du pays», ajoute la même source, soulignant que «l'ensemble des acteurs de notre système de santé publique, à quelque niveau où ils exercent, doivent pouvoir travailler dans l'harmonie, le calme et la sérénité avec les pouvoirs publics, garants en dernier ressort de la sécurité sanitaire nationale».

Sur un autre registre, l'ADPHA s'est dit «légitimement préoccupée par toute une série d'accusations infondées qui tendent à rendre les grossistes répartiteurs, responsables des dernières perturbations ayant touché le marché interne de médicaments, notamment ceux en rapport avec les protocoles de traitement de la pandémie».