La wilaya d’El Bayadh a commémoré jeudi le 62e anniversaire de la bataille de "Zebara Larta" dans la commune de Rogassa et de la mort du chahid commandant Chaïb Tayeb dit Zakaria Si Medjdoub tombé au champ d’honneur lors de cette bataille en compagnie de ses nombreux compagnons d’armes.

Le wali d’El Bayadh, Farid Mohammedi, a présidé, en présence des autorités civiles et militaires, des membres de la famille révolutionnaire, de la société civile et de la veuve du chahid Zakaria Si Medjdoub, la moudjahida Benallal Khadoudj, ainsi que d’un nombre important de citoyens, la cérémonie de commémoration de cet événement historique, marquée par la levée des couleurs nationales, la lecture de la Fatiha du Coran à la mémoire des chouhada et le dépôt d’une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative.

A cette occasion, la veuve du Chahid Chaïb Tayeb dit Zakaraia Si Medjdoub a été honorée.

Cette bataille a eu lieu le 4 février 1960, lorsque les forces militaires coloniales françaises ont débarqué dans la région soutenu par des hélicoptères, au moment d'une réunion des moudjahidine de l'Armée de libération nationale dirigée par le commandant Zakaria Si Medjdoub.

Le commandant Chaïb Tayeb, alias Zakaria Si Medjdoub, que l'armée coloniale avait capturé et transporté à bord d’un hélicoptère militaire, avant de le jeter dans un lac de la région rejoignit ses six compagnons d’armes tombés au champs d'honneur. Son corps n’a pas été retrouvé.

Commandant Zakaria Si Medjdoub fait partie des fondateurs de la sixième région, qui comprenait Mascara et Saïda, relevant toutes deux de la Wilaya V historique.

Il participa à de nombreuses batailles contre l'armée coloniale française et s'est vu confier de nombreuses responsabilités lors de la glorieuse guerre de libération nationale.

En 1958, il fut promu au grade de commandant militaire de la Wilaya V historique, avant de devenir membre du Conseil national de la révolution algérienne.